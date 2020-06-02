USD 402.37
EUR 449.81
RUB 5.86
  1. Home
  2. Новости
  3. О запуске сирен предупредили в ДЧС Костанайской области

О запуске сирен предупредили в ДЧС Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане

11571 - зарегистрированно

5757 - выздоровевших

41 - летальных случаев

182 - в Костанайской области

Департамент по ЧС проводит проверку областной системы оповещения населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Ежемесячно каждый первый вторник месяца будут отрабатываться вопросы предупреждения населения о ЧС с применением технических устройств, задействованных в передаче сигнала «Внимание всем!».

В связи с этим, 2 июня в 11.00 местного времени в области сработают сирены, расположенные на крышах жилых домов и учреждений. Их звук будет означать команду «Внимание всем!». В это время от жителей области потребуется включить любые доступные средства приёма радио или телесигнала и прослушать сообщение.

Просим граждан соблюдать спокойствие и не предпринимать никаких действий.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Родственники не смогут присутствовать на территории сдачи ЕНТ
Следующая новость

Автомобиль загорелся в Костанае — видео