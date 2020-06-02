О запуске сирен предупредили в ДЧС Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане
11571 - зарегистрированно
5757 - выздоровевших
41 - летальных случаев
182 - в Костанайской области
Департамент по ЧС проводит проверку областной системы оповещения населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Ежемесячно каждый первый вторник месяца будут отрабатываться вопросы предупреждения населения о ЧС с применением технических устройств, задействованных в передаче сигнала «Внимание всем!».
В связи с этим, 2 июня в 11.00 местного времени в области сработают сирены, расположенные на крышах жилых домов и учреждений. Их звук будет означать команду «Внимание всем!». В это время от жителей области потребуется включить любые доступные средства приёма радио или телесигнала и прослушать сообщение.
Просим граждан соблюдать спокойствие и не предпринимать никаких действий.