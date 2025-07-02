Погоду большей части территории республики будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, ожидаются дожди с грозами, 04-05 июля на северо-западе, севере, востоке РК – сильные дожди с выпадением града.
Лишь на юге и юго-востоке республики ожидается преимущественно погода без осадков. Также ожидается усиление ветра на западе, юге страны с пыльными бурями.
Столбики термометров на большей части страны в дневное время достигнут отметки сильной жары 35 градусов, 04-05 июля в центре и на востоке РК ожидается очень сильная жара 40-42 градуса, на юге и юго-востоке республики прогнозируется сильная жара 35-40 градусов, в отдельных районах ожидается очень сильная жара 43-47 градусов.
Однако жителям северных регионов не стоит расслабляться, на смену жары резко придет холод, и 05 июля на севере, в центре страны температура воздуха днем составит 18-25 градусов.
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