Об альтернативе программе «7-20-25» высказались в МИИР

Альтернативу ипотечной программе «7-20-25» в скором времени презентуют в Казахстане. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает Tengrinews.kz.

«Мы в первую очередь озабочены, чтобы социально уязвимые слои населения, однако мы забываем основную массу людей, которые работают, живут, создают семьи. Чтобы мы их смогли обеспечить, мы сейчас рассматриваем вопрос, все-таки адресную социальную помощь оказывать через цифровой портрет семьи.

Не делить по категориям. А применительно к каждой семье, исходя из ее возникших сложностей, помогать индивидуально. Но это пока на стадии рассмотрения. Цифровой портрет семьи создан. Его наполнение будет. В перспективе надо делать», — заявил в кулуарах правительства журналистам Каирбек Ускенбаев.

Кроме того, по его словам, в скором времени будет презентована альтернатива ипотечной программе «7-20-25».

«Как мы сможем обеспечить общую массу, «7-20-25″ сейчас сворачивается, поэтому мы должны предложить какую-то другую программу. Думаем над этим вопросом. Презентуем, наверное, скоро. Потому что в рамках закона уже рассматриваем. Самое главное, чтобы был первоначальный взнос и доступная ставка не выше 7 процентов, если получится», — ответил он

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