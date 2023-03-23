Об интенсивном таянии снега в Костанайской области предупредил «Казгидромет». Возможны подтопления

В период с 23 по 25 марта 2023 года в связи с прогнозом сохранения и дальнейшего повышения положительных температур воздуха в Костанайской и Улытауской (на севере Улытауского, Жанааркинского районов) областях ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений.

При этом возможны подъемы уровней воды на реках и разливы, а также подтопление дорог местного значения талыми водами.

В связи с повышением температурного фона в период с 23 по 25 марта 2023 года в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях ожидается интенсивное снеготаяния, формирования талого стока ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

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