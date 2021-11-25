Об «исчезновении» бессимптомных больных COVID-19 сообщил иммунолог

Бессимптомных больных COVID-19 во время волны инфекции дельта-штамма стало меньше. Об этом заявил российский аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, передает Tengrinews.kz со ссылкой на радио Sputnik.

Заражение коронавирусной инфекцией не всегда приводит к появлению характерных признаков этого заболевания. В некоторых случаях люди переносят COVID-19 без симптомов. Но, по наблюдению Болибока, во время осенней волны распространения коронавируса в России такие пациенты встречались реже, чем раньше. Главная причина «исчезновения» бессимптомных носителей инфекции — быстрота, с которой дельта-штамм атакует организм.

«По моему мнению, бессимптомных больных стало меньше за счет того, что больше стало больных с симптомами. То есть стало больше тех людей, которые испытывают недомогание и обращаются к врачам за медицинскими услугами, это мы видим на графиках. Это связано с тем, что дельта-штамм коронавируса более агрессивный. Он не только быстрее передается от человека человеку, но и внутри человека от клетки к клетке быстрее распространяется. Иммунная система не успевает отразить инфекцию, поэтому большее количество людей испытывает симптомы», — пояснил врач. Кроме того, статистика учитывает далеко не все случаи COVID-19, как заявил Болибок, из-за эгоизма некоторых людей. По его словам, часть бессимптомных больных не обращаются в медицинские учреждения, продолжают вести активный образ жизни и распространяют инфекцию. «Еще думаю, что люди, которые раньше убедились, что болеют COVID-19 легко, при повторном недомогании не обращаются к врачам. Им не хочется ждать врача, им не хочется получить предписание о самоизоляции и так далее. Вот такой эгоизм приводит к тому, что этих людей не обследуют и не учитывают в статистике, но они ходят и распространяют инфекцию», — сказал Болибок. Бессимптомное течение COVID-19 — наименее опасный вариант для зараженного коронавирусом пациента. Вакцинация увеличивает шансы человека на такое развитие событий, а главное — резко снижает риск инфицирования

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