Об изменениях в школьной форме сообщает министерство просвещения РК

Для казахстанских школьников планируют расширить вариации школьной формы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК.

Школьная форма состоит из пиджака, жилета, брюк, юбки, рубашки, блузы. Теперь школьники смогут носить трикотажные кофты и кардиганы на пуговицах или замке вместо пиджака, а рубашки и блузки заменить на поло. Цвет, фасон и другие детали новых вариантов формы должны быть согласованы с администрацией школы.

По словам председателя Комитета среднего образования Гульмиры Каримовой, требования к школьной форме не меняются. Речь идёт только о дополнении и предоставлении возможности выбора. Ранее родители обращались с просьбой рассмотреть такую возможность, потому что не всем детям удобно носить официальные костюмы во время занятий. Поэтому в качестве альтернативы предлагается разрешить приходить в более удобной одежде.

Решение будет приниматься коллегиально администрацией школы, попечительским советом и школьным самоуправлением. Эти дополнения начинают обсуждаться заранее, чтобы в следующем году у школ было достаточно времени для принятия решений. Школы не должны в обязательном порядке пересматривать утверждённые требования.

При этом в некоторых школах дети уже носят поло и бомберы и без приказа Министерства. Например, в школе Binom рубашка-поло стала частью обязательной школьной формы.

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