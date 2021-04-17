Об эпидобстановке по COVID-19 в Костанайской области сообщил оперштаб

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
16 апреля в Костанайской области зарегистрировано 29 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,20%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 16, Рудный — 7, Аулиекольский- 3, Карасуский -2, г. Лисаковск -1.
22 обследованы по самообращению, 4 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профцелью.
Из числа инфицированных, 23 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 16 апреля 2021г зарегистрировано 14336 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных — 13238.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области