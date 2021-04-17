Об эпидобстановке по COVID-19 в Костанайской области сообщил оперштаб

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

16 апреля в Костанайской области зарегистрировано 29 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,20%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 16, Рудный — 7, Аулиекольский- 3, Карасуский -2, г. Лисаковск -1.

22 обследованы по самообращению, 4 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профцелью.

Из числа инфицированных, 23 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г по 16 апреля 2021г зарегистрировано 14336 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных — 13238.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.