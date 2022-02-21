Об ограничении движения предупредили костанайцев

Как сообщает управление специализированной службы охраны Костанайской области, в Костанае на территории прокуратуры Костанайской области будут проводиться плановые учения, направленные на отработку навыков взаимодействия комплексных сил полиции, противопожарной службы и скорой медицинской помощи.
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В этой связи, движение для автотранспорта и пешеходов на пересечении улиц Толстого-Алтынсарина, Тәуелсіздік-Алтынсарина будет временно ограничено.
Призываем граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам, выполнять законные требования представителей государственных органов, а также руководствоваться только официальной информацией.
Мероприятие пройдет 22 февраля. Начало в 16.00 часов.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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