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Об ограничении движения предупредили костанайцев

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Как сообщает управление специализированной службы охраны Костанайской области, в Костанае на территории прокуратуры Костанайской области будут проводиться плановые учения, направленные на отработку навыков взаимодействия комплексных сил полиции, противопожарной службы и скорой медицинской помощи.

В этой связи, движение для автотранспорта и пешеходов на пересечении улиц Толстого-Алтынсарина, Тәуелсіздік-Алтынсарина будет временно ограничено.

Призываем граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам, выполнять законные требования представителей государственных органов, а также руководствоваться только официальной информацией.

Мероприятие пройдет 22 февраля. Начало в 16.00 часов.

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