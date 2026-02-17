17 февраля 2026 года в 15:00 в Костанае на территории филиала РГКП «Институт судебных экспертиз по Костанайской области» состоятся плановые учения. Мероприятие направлено на отработку навыков взаимодействия комплексных сил полиции.
Ограничения движения
В связи с проведением учений будет временно ограничено движение автотранспорта и пешеходов на улицах Садовая и Гагарина. Водителей и пешеходов просят заранее учитывать изменения в организации движения и выбирать альтернативные маршруты.
Обращение к жителям
Граждан призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать требования представителей государственных органов и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.
Сообщение распространило Управление специализированной службы охраны Костанайской области.
