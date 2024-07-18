Об ограничении передвижения предупредили костанайцев полицейские

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Информацию предоставили в управлении специализированной службы охраны Костанайской области.
18 июля в 15.00 часов в Костанае на территории РГП «Резерв» будут проводиться плановые учения, направленные на отработку навыков взаимодействия комплексных сил полиции, противопожарной службы и скорой медицинской помощи.
«В этой связи, движение для автотранспорта и пешеходов будет временно закрыто на пересечении улиц Мауленова-Беды и Мауленова-Фролова.
Призываем граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам, выполнять законные требования представителей государственных органов, а также руководствоваться только официальной информацией», — сообщили в управлении.
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