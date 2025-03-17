Управление специализированной службы охраны Костанайской области распространило сообщение.

18 марта в 15.00 часов в Костанай на территории Костанайского филиала Национального банка будут проводиться плановые учения, направленные на отработку навыков взаимодействия комплексных сил полиции, противопожарной службы и скорой медицинской помощи.

«В этой связи, движение для автотранспорта и пешеходов будет временно закрыто на пересечении улиц Тәуелсіздік-Баймагамбетова, Пушкина-Баймагамбетова, Козыбаева-Пушкина.

Призываем граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам, выполнять законные требования представителей государственных органов, а также руководствоваться только официальной информацией», — говорится в сообщении.