Управление специализированной службы охраны Костанайской области распространило сообщение.
18 марта в 15.00 часов в Костанай на территории Костанайского филиала Национального банка будут проводиться плановые учения, направленные на отработку навыков взаимодействия комплексных сил полиции, противопожарной службы и скорой медицинской помощи.
«В этой связи, движение для автотранспорта и пешеходов будет временно закрыто на пересечении улиц Тәуелсіздік-Баймагамбетова, Пушкина-Баймагамбетова, Козыбаева-Пушкина.
Призываем граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам, выполнять законные требования представителей государственных органов, а также руководствоваться только официальной информацией», — говорится в сообщении.
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