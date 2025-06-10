Управление специализированной службы охраны Костанайской области. распространило сообщение.

12 июня 2025 года в 15.00 часов в г.Костанай на территории Костанайского филиала РГУ «Национальный банк» будут проводиться плановые учения, направленные на отработку навыков взаимодействия комплексных сил полиции, противопожарной службы и скорой медицинской помощи.

«В этой связи, движение для автотранспорта и пешеходов будет временно закрыто на пересечении улиц Тәуелсіздік-Баймагамбетова, Пушкина-Баймагамбетова, Козыбаева-Пушкина. Призываем граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам, выполнять законные требования представителей государственных органов, а также руководствоваться только официальной информацией», — говорится в сообщении.

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