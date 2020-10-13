Об опасной продукции с высоким содержание ГМО предупреждают в СЭС Костанайской области

Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области информирует население Костанайской области о факте выявления при контрольном закупе на объектах торговли города Алматы, пищевой продукции с превышением количественного содержания генетически модифицированной сои, представляющей опасность для жизни, здоровья человека и среды обитания в пищевой продукции:

1) Корейская лапша быстрого приготовления «Jin Ramen (Mild)» со средне-оcтрым вкусом (дата изготовления 05.12.2019г, срок годности 04.12.2020г). Изготовитель: Оттоги Рамен Ко, ЛТД, 123-12, Енгсонг-Ри, Анзунг-Ып, Пенгтэк-Си, Кенги-До, Южная Корея, обнаружены ГМО источники более 0,9%. В результате проведенных исследований, идентификации линий ГМ растений, определено количественное содержания ГМ сортов соя MON 89788 до 1,45%. Претензии по качеству на территории РК ТОО «VCA» (ВиСиЭй) принимаются по адресу г.Алматы, ул. Желтоксан, 5Б, оф.19. тел (727) 246-85-56.

2) Корейская лапша быстрого приготовления «Jin Ramen (Spicy)» c оcтрым вкусом (дата изготовления 17.01.2020г, срок годности 16.01.2021г). Изготовитель: Оттоги Рамен Ко, ЛТД, 123-12, Енгсонг-Ри, Анзунг-Ып, Пенгтэк-Си, Кенги-До, Южная Корея, обнаружены ГМО источники более 0,9%. В результате проведенных исследований, идентификации линий ГМ растений, определено количественное содержания ГМ сортов соя MON 89788 до 10,25%. Претензии по качеству на тер. РК ТОО «VCA» (ВиСиЭй) принимаются по адресу г.Алматы, ул. Желтоксан, 5Б, оф.19. тел (727) 246-85-56.

3) Корейская лапша быстрого приготовления «Jin Ramen (Mild)» со средне-оcтрым вкусом (дата изготовления 16.01.2020г, срок годности 15.01.2021г). Изготовитель: Оттоги Рамен Ко, ЛТД, 123-12, Енгсонг-Ри, Анзунг-Ып, Пенгтэк-Си, Кенги-До, Южная Корея, обнаружены ГМО источники более 0,9%. В результате проведенных исследований, идентификации линий ГМ растений, определено количественное содержания ГМ сортов соя MON 89788 до 2,24%. Претензии по качеству на тер. РК ТОО «VCA» (ВиСиЭй) принимаются по адресу г.Алматы,ул. Желтоксан, 5Б, оф.19. тел (727) 246-85-56.

Данная информация доведена до сведения субъектам предпринимательства независимо от форм собственности, отделам предпринимательства, образования, объектам общественного питания.

В случае обнаружения данной продукции на прилавках магазинов можно сообщить по номеру 8(7142)543199 или обратиться письменно в адрес Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области.

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