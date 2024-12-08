Агентство по делам государственной службы предупреждает о мошенниках, которые в мессенджерах телеграм и ватсапп создали фейковые аккаунты и рассылают сообщения якобы от имени председателя АДГС Дархана Жазыкбай.

«Неизвестные лица пытаются посредством получения каких-либо данных предпринять мошеннические действия. Просим не доверять недостоверной рассылке, не отвечать на них и не переходить по сомнительным ссылкам», — говорится в сообщении.

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