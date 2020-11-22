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Об опасности первых дней после заражения коронавирусом рассказали ученые

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Новый коронавирус SARS-CoV-2 распространяется быстрее, чем два других зоонозных вируса — SARS-CoV и MERS-CoV. Такую особенность назвали исследователи из Сент-Эндрюсского университета. Их статья опубликована в журнале The Lancet, передает  Tengrinews.kz.

По словам ученых, заболевшего COVID-19 пациента необходимо изолировать как можно скорее, так как пик активности вируса наступает в течение пяти дней (максимум недели) с момента появления первых симптомов. Иными словами, в это время заразившийся человек наиболее опасен для окружающих.

Данная особенность, по словам ученых, позволяет SARS-CoV-2 распространяться быстрее. Активность SARC-CoV и MERS-CoV, в свою очередь, приходится на более поздние сроки заболевания — около недели и десяти дней соответственно.

Ученые подчеркнули, что своевременная самоизоляция и информирование общества о симптомах заболевания, вызванного коронавирусом, все еще являются одними из лучших мер, способных сдерживать распространение инфекции.

Отметим, что за время пандемии в мире зафиксировали более 56 миллионов случаев коронавируса.

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