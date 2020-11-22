Об опасности первых дней после заражения коронавирусом рассказали ученые

Новый коронавирус SARS-CoV-2 распространяется быстрее, чем два других зоонозных вируса — SARS-CoV и MERS-CoV. Такую особенность назвали исследователи из Сент-Эндрюсского университета. Их статья опубликована в журнале
The Lancet, передает Tengrinews.kz.
По словам ученых, заболевшего COVID-19 пациента необходимо изолировать как можно скорее, так как пик активности вируса наступает в течение пяти дней (максимум недели) с момента появления первых симптомов. Иными словами, в это время заразившийся человек наиболее опасен для окружающих.
Ученые подчеркнули, что своевременная самоизоляция и информирование общества о симптомах заболевания, вызванного коронавирусом, все еще являются одними из лучших мер, способных сдерживать распространение инфекции.
Отметим, что за время пандемии в мире зафиксировали более 56 миллионов случаев коронавируса.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области