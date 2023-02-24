Об опасности заражения корью предупреждают жителей Костанайской области

Три подтвержденных случая кори зарегистрировано в Казахстане с начала этого года. Заболели непривитые дети.

В соседних странах таких как Россия, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан с начала года регистрируют случаи кори. Неблагополучной эпидобстановку по этому заболеванию считают в целом по всему миру. Одна из причин почему это происходит — это пандемия, считают врачи. Вакцинировали своих детей люди в это время неохотно, а потому инфекция снова подняла голову.

«В республике Казахстан зарегистрировано 9 случаев подозрений на корь. Подтвердилось три случая. Все случаи завозные, с Турции. Заболели не привитые дети, родители которых отказались от вакцинации своих детей. В Костанайской области последние случаи кори были зарегистрированы в 2020 году — 54 случая, в 19 году — 193 случая», — сообщил на брифинге руководитель департамента СЭК Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев.

Повторное заражение, отметил Даулетбаев, практически невозможно. То есть получив прививку в год и шесть лет, человек сохраняет иммунитет к инфекции всю жизнь. Процент провакцинированных от кори детей в Костанайской области выше рекомендуемых 95. Отсюда возник резонный вопрос, как таким образом произошла вспышка и массовое заражение в 2020 году.

«Были вы знаете трудные времена, когда не было поставок вакцины. Это 90-ые годы, 200-ые годы. Были в то время, ну недостаточные условия для вакцинации. Именно соблюдение холодовой цепи. Возможно и такое было. Поэтому здесь это все-таки подростки и мы заглядывая ретроспективно, оглядываясь назад, можем допустить все», — руководитель департамента.

Что касается самого заболевания, то опасно оно разнообразными осложнениями. От ларингита и отита, до энцефалита и менингита. К тому, что и в наш регион корь все-таки придет, врачи готовы. В случае подозрения на инфекцию, участковый педиатр направит ребенка на специальный анализ.

«Есть точные лабораторные тесты. И у нас они есть в достаточном количестве и в связи с возможным осложнением эпидситуации, мы, вернее национальный центр экспертизы, планирует закупить еще этих тестов. И поэтому корь ставится на основе лабораторных исследований», — рассказал Ермуханбет Даулетбаев.

Если вспышка кори случится, то привиться будет возможность не только у детей, но и у взрослых. Многие попросту не знают были они вакицнированы в детстве или нет.

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