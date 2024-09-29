Сообщение распространила пресс-служба ГКП «КТЭК».

В связи с подключением новой теплосети в микрорайоне «Юбилейный» к действующим тепловым сетям, 30 сентября 2024 года с 08:00ч. по 24:00ч. будет временно отключено горячее водоснабжение в 26 многоквартирных жилых домах микрорайона Юбилейный: №10,11,21,22,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45, 46,47,48,49,50.

Под отключение ГВС так же попадают следующие объекты:

ОШ им.Абая

Смарт центр

Ледовая арена

Жастар сарайы Просим извинение за причинённые неудобства.

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