Сообщение распространила пресс-служба ГКП «КТЭК».
В связи с подключением новой теплосети в микрорайоне «Юбилейный» к действующим тепловым сетям, 30 сентября 2024 года с 08:00ч. по 24:00ч. будет временно отключено горячее водоснабжение в 26 многоквартирных жилых домах микрорайона Юбилейный: №10,11,21,22,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45, 46,47,48,49,50.
Под отключение ГВС так же попадают следующие объекты:
- ОШ им.Абая
- Смарт центр
- Ледовая арена
- Жастар сарайы
Просим извинение за причинённые неудобства.