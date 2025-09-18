Информацию распространила пресс-служба «Костанай-Су». В связи с переподключением новых водопроводных сетей по объекту «Реконструкция водопровода д-300 мм от пересечения улиц Каирбекова-Курганская до улицы Совхозная 27, тепличный комбинат г. Костанай» будет прекращена подача питьевой воды 19 сентября 2025 года с 9:00 до 22:00 по следующим адресам:

Частные жилые дома:

ул. Каирбекова: 360/1, 360/3, 360/5, 360/7, 362, 362А, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 364, 364/1, 364/3, 364/5, 366, 366/2, 366/4, 366/6, 368, 368/1, 368/3, 368/5, 370, 372, 370/7, 370/5, 372/3, 372/1, 372/2, 372А, 370/4, 370/2, 370/6.

ул. Совхозная: 1–60.

Тепличный комбинат: 1, 4, 5, 8, 9, 10, 13А, 17, 14, 14А, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А.

В связи с подключением нового объекта к водопроводной сети по адресу ул. Тәуелсіздік, 42 19 сентября 2025 года с 9:00 до 00:00 будет прекращена подача питьевой воды по следующим адресам:

Частные жилые дома:

• ул. Тәуелсіздік, 26

• ул. Каирбекова, 77

• ул. Сьянова, 71

Соц. объекты:

• Центр обслуживания населения – ул. Тәуелсіздік, 46

• Департамент юстиции – ул. Тәуелсіздік, 38, 40

• Городской отдел полиции ГУВД – ул. Тәуелсіздік, 36

Объекты предпринимательства, организации:

• Ресторан «Оливка» – ул. Тәуелсіздік, 34

• Магазин бытовой химии «Домовёнок» – ул. Тәуелсіздік, 32

• Магазин «Продукты» – ул. Тәуелсіздік, 26

• Магазин автозапчастей – ул. Каирбекова, 86

• Автомойка «Сапсан» – ул. Тәуелсіздік, 18

• Автосервис – ул. Тәуелсіздік, 18/1

• Ресторан «RUSSO» – ул. Сьянова, 71/1

• Цветочный салон «Ванда» – ул. Сьянова, 71/1

ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за причинённые неудобства.

