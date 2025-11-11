Как сообщает ГКП «Костанай-Су», в связи с аварийной заменой запорной арматуры по адресу ул. Гашека, 4, 12 ноября с 9:00 до 20:00 часов будет временно прекращена подача питьевой воды по следующим адресам:
Жилые дома:
ул. Гашека — 2/1, 2/3, 4/1, 6/1, 6/2.
Социальные объекты:
ул. Гашека, 2 — Костанайский специальный комплекс (детский сад-школа-интернат для детей с особыми образовательными потребностями).
ул. Гашека, 4 — Департамент Агентства РК по противодействию коррупции.
ул. Гашека, 4/1 — Проходная Департамента Агентства РК по противодействию коррупции.
ул. Гашека, 6 — Городская офтальмологическая многопрофильная больница.
ГКП «Костанай-Су» приносит свои извинения за причинённые неудобства.
Президент Токаев заявил об особом положении русского языка в Казахстане
С нового года — новый порядок: как будут отслеживать переводы с телефона
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.