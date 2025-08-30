Информацию для потребителей распространила пресс-служба «Костанай-су».
В связи с заменой частотных преобразователей, а также вводных автоматических выключателей в водопроводной насосной станции микрорайона «Юбилейный», будет прекращена подача питьевой воды 2 сентября с 9-00 часов до 13-00 по следующим адресам:
Жилые дома:
Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56.
Соцобъекты:
мкр. Юбилейный Ясли- сад Nº 16. мкр. Юбилейный 26А, Отдел физической культуры и спорта.
мкр. Юбилейный 55, Школа им Абая. мкр. Юбилейный 56, Костанайская областная филармония им Е.Умурзакова.
мкр. Юбилейный 62, Поликлиника Nº 6. мкр. Юбилейный 66, ДЮШС Nº3, Ледовая арена. мкр. Юбилейный 67, супермаркет «City».
пр. Н. Назарбаева 172, IQOSTANAY, Дворец школьников.
ул. К. Доненбаевой 99, Банкетный зал «Ролина»
ул. К. Доненбаевой 89/1, ТД «SVOY»
мкр. Юбилейный 51, магазин авто запчастей «Uz-Auto Parts».
мкр. Юбилейный, котельная Nº92
мкр. Юбилейный, котельная Nº93
Доставку учебников в школы Казахстана завершили
Замакима Костанайской области назвала клеветой попытки связать её имя с делом управздрава
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.