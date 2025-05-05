Информацию об отключении распространила пресс-служба «Костанай-Су». На 5 мая запланированы ремонтные работы.

«В связи заменой запорной арматуры Д- 100 на сетях водоснабжения по адресу улица Каирбекова 383, будет прекращена подача питьевой воды 5 мая 2025 года с 9-00 часов до 17-00 часов по следующим адресам:

Жилые дома:

ул. Каирбекова : 381, 383, 385, 387.

Соц объекты:

Каирбекова: 383/2 «Аптека»

Каирбекова: 379 «Супермаркет Солнечный»

Каирбекова: 383/1 «Пивнов»

Каирбекова: 379 а « Олимп +»

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