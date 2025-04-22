План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 22 по 30 апреля.

С 22 по 30 апреля с 10:00 до 17:00 — частный сектор: ул. Баймагамбетова 220-238, ул. Байтурсынова 167-205, ул. Ул. Дулатова 162-213, ул. Рабочая 71-164, ул. Шипина 78-87, ул. Алтынсарина 155-189.

С 22 по 30 апреля с 10:00 до 18:00 — магазин «Запчасти», «Asem Motors». Частный сектор: ул. Хакимжановой 64-88, 19-23, 64/1-64/21, ул. Кооперативная 66-86, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 78/1-78/9.

22 апреля 2025 года с 10:00 до 17:30 — РГУ «Управление государственных доходов» по ул. Мауленова 21, ТОО «Славэкс-Азия», ТОО «Компания «Карина», ИП Бабушкина, ТОО «Атамекен», ИП Пьянников, ТОО «КостанайКама», ТОО «Костанайводпроект», ТОО «2030 Отан». Спальный сектор: ул. Мауленова 17,19,35, 33/7. Частный сектор: ул. Комарова 136-154, ул. Мауленова 23-33,33/5,33/5а, 23/1,25/1,25/3,29/1,27/1, ул. Беды 199-237,237а, 219/1-219/5,225/1-225/3,235/1-235/9,237/1.

24 апреля 2025 года с 10:00 до 17:30 — ТОО «Костанай Жолдары», магазин «Канццентр», Гостиничный комплекс по ул. Хакимжановой 9, ТОО «Костанайдорпроект», НК «Казавтожол».

Спальный сектор: ул. Ул. Хакимжановой 13, ул. Алтынсарина 26

Частный сектор: ул. Сибирская 4-18, 2/2,4/2,4/4,14/1-14/7,10/1-10/6, ул. Алтынсарина 11-24, 22/1,22/2, 14/1,14/2,18/1,16/1,16/3, пр. Абая 55-61, 61/2-61/12.

24 апреля 2025 года с 10:00 до 18:00 — Частный сектор: ул. Набережная 66 – 105, 101/1,103/3-103/10,105/1-105/4, ул. Амангельды 2-23, 19/1-19/3,21/1-21/12, ул. Сьянова 80-112, ул. Каирбекова 110-120.

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