План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 8 июня.

8 июня с 10:00 до 18:00 — ТОО «Флуераш», ИП Фтоян, ИП Есенгазин, ИП Галактика, ТОО «АрайлымАгро», Промбаза 7, ИП Чулков, АЗС «Эталон № 7», ТОО «АгроМиксПродукт», ТОО «НурАдамАгро», АЗС «Petro Retail».

с 9 по 14 июня с 10:00 до 18:00 — магазин «Запчасти», «Asem Motors», «Голд Барс».

Частный сектор: ул. Хакимжановой 21-88, 19-23, 64/1-64/21, ул. Кооперативная 62-86, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 78/1-78/9, ул. Комарова 15-33, 19/1-19/16, ул. 5 Декабря 70-90, 82/2-82/12,19/11-19/20.

с 9 по 21 июня 2025 года с 10:00 до 18:00 — детский сад по ул. Абая 11/11.

Частный сектор: ул. Школьная 1-32, ул. Северная 1-23, ул. Абая 4-11,2/1,3/1, ул. Энергетиков 6/3,11-13.

9 и 10 июня с 10:00 до 18:00 — оперативно-спасательный отряд, Теннисный центр, ИП Усабаев, ИП Кайбжанов, ИП «Verona», КНС, стройплощадка «Golden citi ds».

9 июня с 10:00 до 18:00 — Магазины «Мерлин», «Грейд», «Глобус», «Леди», цветы «Ванда», парикмахерская «Прелесть», «Фурор», бар «Каньон».

Спальный сектор: ул. Маяковского 105,105/1,109,109/1, ул. Чкалова 4,4А.

10 июня с 10:00 до 18:00 — Школа № 20, магазины «Раузет», «Лаура», «Сезон», «Чкаловский», «Триумф», «Бахыт», «Кульсара», «Шарм», «Марс», стоматология «Дентал».

Спальный сектор: ул. Маяковского 110,120, ул. Чкалова 7.

11 июня с 10:00 до 18:00 — Народный банк, Банк «Хоум кредит», Департамент Юстиции, ГУ «Отдел земельных отношений», магазины «Раузет», «Фора», «Аладдин», «Мотор», «Идиллия», «Обои», «Бирюса», «Арча», «Обувь», Дом посуды», «Эгоист», «Нагима», «Империя гранита», «Сарас», «ТД «Атлант», «Таус»

Спальный сектор: пр. Аль-Фараби 32, 36а, 38, 40а, пр. Тауельсиздик 27,35, пр. Абая 166,168.

Светофоры : ул. Каирбекова – пр. Аль-Фараби, Пр. Абая – пр. Тауельсиздик

11 июня с 10:00 до 16:00 — КГУ «Детская деревня «Жануя», АЗС «Тепличная», ТОО «Империя пласт»,

магазин «1+1».

Частный сектор: ул. Гольдаде 1-50, ул. Тепличная 13-27,103-109, ул. Геологическая 63-69.

12 июня с 10:00 до 18:00 — Детский сад по ул. Киевская 7/1, гостиница «Достык», кафе «Кинза», «Sәtti», КНС -5 малая, магазины «Жана», «Семейка», «Эльф», «Универсам», «За рулем», парикмахерская «Эксклюзив», АЗС № 10.

Спальный сектор: ул. Киевская 3, 7/1,7/2, ул. Каирбекова 351,351/1,353,353/1,351/3.

Светофоры: ул. Каирбекова – ул. Киевская

ул. Каирбекова – ул. Кубеева

13 июня с 10:00 до 18:00 — Салон «Гламур», магазин «Бек», «Аргали», церковь христиан, зал иеговы.

Частный сектор: ул. Наримановская 85-120, ул. Кооперативная 1-68, 11/1-11/14,36/1-36/12, ул. Фролова 74-134, ул. Баймагамбетова 104-148,134/1-134/12,148/1-148/12, ул. Беды 25-94, ул. 5 Декабря 4-63, 55/4-55/9, ул. Алтынсарина 13-91, 59/1-59/14.

Светофор: ул. Алтынсарина – ул. Беды

пр. Абая — ул. Беды

Будут ли меньше курить? Сигареты снова подорожают в РК Сигареты вновь подорожают в Казахстане. Министерство финансов опубликовало проект приказа, согласно которому повышаются минимальные розничные...

Двух министров Токаев освободил от должностей Акорда опубликовала информацию об освобождении от должностей и новых назначениях. Указом Главы государства Жаксылыков Руслан...

Уже в июне. О засухе предупредили синоптики Специалисты РГП "Казгидромет" опубликовали уточнения по прогнозу засухи на июнь 2025 года, сообщает Zakon.kz. Жителей...