План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 23 июня.

с 23 по 28 июня с 10:00 до 18:00 — ИП Ещенко, магазин «Зоосфера», «Перестройка», ТОО «F-lain» по ул. Дулатова 184/1.

Частный сектор: ул. Рабочая 71-112, ул. Байтурсынова 167-205, ул. Дулатова 181-213, ул. Шипина 78-87, ул. Алт ынсарина 155-189.

с 23 по 28 июня с 10:00 до 18:00 — детский сад по ул. Абая 11/11. Частный сектор: ул. Школьная 1-32, ул. Северная 1-23, ул. Абая 4-11,2/1,3/1, ул. Энергетиков 6/3,11-13.

23 июня с 10:00 до 20:00 — школа № 21, ТОО «Агрофирма «Диевская», магазины «Жасмин», «Нар», страховая компания «Намат», «Хюндай-центр», нотариус. Спальный сектор: ул. Баймагамбетова 147/1, ул. Наримановская 122,122/1,126. Частный сектор: ул. Наримановская 122/8,122/10,126/1.

24 июня с 10:00 до 14:00 — ТОО «Костанайводхоз», магазин «Апорт», «Смешанные товары». Частный сектор: ул. Бородина 151-161. Светофор: ул. Бородина – ул. Победы

24 июня с 10:00 до 18:00 — ИП Ким, ИП Рак, ИП Тетра, ИП Бурдинская, ИП Радченко, ИП Саламатов, ИП Алпамыс-групп, ТОО «Ремпуть 2015», ГЭК – 25,ТОО «Мегамельпром», ТОО «Алекс», ИП Болагак, ИП Чемпалова, ИП Нурмухамбетов, ТОО «Нур-сат», магазин «Агромаркет», «Фурор-авто».

25 июня с 10:00 до 18:00 — Синагога, магазин «Даргез», спортивный клуб. Спальный сектор: пр. Абая 33/1.

25 июня с 10:00 до 14:00 — Магазин «Пента», «Умелец», «Компьютрон», «Форсаж», ИП Нур-Кос, ИП Коломиец, детский сад «Аружан», ТД «Таус». Спальный сектор: ул. Шевченко 41, 47, ул. Победы 93/2, 60, 64. Частный сектор: ул. Баймагамбетова 178-249, 184/81-184/14, ул. Козыбаева 122-164, ул. Амангельды 112-122, ул. Шевченко 116-207, ул. Победы 41-141.

Светофор: ул. Баймагамбетова – ул. Победы

ул. Баймагамбетова – ул. Пушкина

ул. Баймагамбетова – пр. Тауельсиздик

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