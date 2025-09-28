План работ Ко станайской г орэлектр осети ТОО «ЭПК- forfait » Костанае с о тключением потребителей ча стного сектора и спальных райо нов с 2 9 сентября.

29 сентября по 3 октября 2025 года с 10:00 до 18:00

Частный сектор: ул. Хакимжановой 19-23, 64-88,64/1-64/21, ул. Кооперативная 66-86, 78/1-78/9,86/2-86/8,68/1-68/6, ул. Комарова 12-46, 19/1-19/20,40/1-40/11, ул. 5 Декабря 72-90, 82/2-82/12, 64/12-64/18,62/1-62/10.

29 сентября 2025 года с 10:00 до 18:00

Школа им. Ә. Бокейхана по ул. Герасимова 4.

Спальный сектор: мкр. Аэропорт д. 16,17,18,19,20,21.

29 сентября 2025 года с 10:00 до 17:00

Магазин «Леона», цветочный павильон, АЗС «Промбаза 7», АЗС «KST Trade», пункт полиции.

Спальный сектор: ул. Карбышева 1.

Светофор: ул. Карбышева – пункт полиции

29 сентября 2025 года с 10:00 до 20:00

ГЭК -15, ТОО «Автосервис-Костанай», ТОО «Молдекс», ТОО «Brothers Agro Co».

29 сентября 2025 года с 10:00 до 18:00

Автомойка «Бастам», магазин «Анар», «Запчасти».

Спальный сектор: ул. Мауленова 1-11, ул. Дощанова 133,135.

Частный сектор: ул. Б. Рубинштейна 4-16, ул. Фролова 170-189, ул. Бородина 2-19.

29 сентября 2025 года с 10:00 до 18:00

ГЭК -17, ГЭК « Мотор», столярный цех, прачечная.

30 сентября 2025 года с 10:00 до 18:00

ресторан «Аура», «Понаехали», ИП Галлинур.

30 сентября 2025 года с 10:00 до 18:00 — магазин «Автомир», ТОО «Ридан», аптека «Забота», цветочный павильон,.

Спальный сектор: ул. Пушкина 59а.

Светофор: ул. Пушкина – пр. Абая, ул. Пушкина – ул. Алтынсарина 30 сентября 2025 года с 10:00 до 20:00 — ТД и гостиница, стройплощадка ИП Айткужинов, ИП Несембаева.

Спальный сектор: пр. Тауельсиздик 2а,2б.

30 сентября 2025 года с 10:00 до 20:00

ТОО «Сервис-пласт», гостиница «Северный дворик», ИП Дудин, ТОО «Азия Файз Игл», ТОО «Мал базар», ИПГосударский, ИП Зарипов.

2 октября 2025 года с 10:00 до 19:00

ИП Бакиров, ИП Аманбаева, аптека «Магнит удачи» по ул. Гоголя 129, детский центр по ул. Гоголя 120, ресторан «Тэрра», кафе «Костанай», бургерная по ул. Чехова 103.



Спальный сектор: ул. Гоголя 112.

3 октября 2025 года с 10:00 до 19:00

Магазин «Автопилот», «Арзан», автосервис «Тарлан»,

Спальный сектор: ул. Хакимжановой 5/1, пр. Абая 62.

Частный сектор: ул. Джамбула 62-66, 62/1,66/1,68/1.

Светофор: пр. Абая – ул. Хакимжановой

