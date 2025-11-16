План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» Костанай с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 17 ноября.
17 и 21 ноября 2025 года с 10:00 до 18:00 — магазин «Запчасти», «Голд Барс», «Asem Motors».
Частный сектор: ул. ул. Хакимжановой 64-88, 19-23,64/1-64/21, ул. Кооперативная 62-86, 86/2-86/8, 68/1-68/6,78/1-78/78/9, ул. Комарова 15-33, 19/1-19/16, ул. 5 Декабря 70-90, 82/2-82/12,19/11-19/20.
17 ноября с 09:00 до 20:00 — АЗС «Гелиос», школа-сад «Уникум», детский сад «Солнышко», ГЭК-Экспресс, магазин «Пятачок».
Частный сектор: ул. Б. Рубинштейна 40-72,64/2-64/9, ул. Павлова 162-177, ул. Бородина 63-83, ул. Гоголя 169-177.
20 ноября с 10:00 до 20:00 — ИП Сулейманова, ИП Макридина, ИП Жакупова.
Спальный сектор: ул. Летунова 95.
Частный сектор: ул. Летунова 105-123, ул. Амангельды 163,165, ул. Пушкина 166-184.
21 ноября с 10:00 до 20:00 — магазин «Сабина».
Спальный сектор: пр. Абая 28/4.
22 ноября с 09:00 до 21:00 — ИП Жорина, ИП Поддубная, насосная на жилые дома.
Спальный сектор: ул. Козыбаева 107, пр. Тауельсиздик 112.
