План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» Костанай с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 17 ноября.

17 и 21 ноября 2025 года с 10:00 до 18:00 — магазин «Запчасти», «Голд Барс», «Asem Motors».

Частный сектор: ул. ул. Хакимжановой 64-88, 19-23,64/1-64/21, ул. Кооперативная 62-86, 86/2-86/8, 68/1-68/6,78/1-78/78/9, ул. Комарова 15-33, 19/1-19/16, ул. 5 Декабря 70-90, 82/2-82/12,19/11-19/20.

17 ноября с 09:00 до 20:00 — АЗС «Гелиос», школа-сад «Уникум», детский сад «Солнышко», ГЭК-Экспресс, магазин «Пятачок».

Частный сектор: ул. Б. Рубинштейна 40-72,64/2-64/9, ул. Павлова 162-177, ул. Бородина 63-83, ул. Гоголя 169-177.

20 ноября с 10:00 до 20:00 — ИП Сулейманова, ИП Макридина, ИП Жакупова.

Спальный сектор: ул. Летунова 95.

Частный сектор: ул. Летунова 105-123, ул. Амангельды 163,165, ул. Пушкина 166-184.

21 ноября с 10:00 до 20:00 — магазин «Сабина».

Спальный сектор: пр. Абая 28/4.

22 ноября с 09:00 до 21:00 — ИП Жорина, ИП Поддубная, насосная на жилые дома.

Спальный сектор: ул. Козыбаева 107, пр. Тауельсиздик 112.

