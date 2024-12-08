План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с отключением потребителей частного сектора и спальных районов на 9 декабря.

с 9 по 12 декабря 10:00 до 18:00 — Частный сектор: ул. Элеваторная 3-75, ул. Байммагамбетова 77-147, 127/2-127/12, 129/1-129/11, ул. Комарова 37-82, ул. Хакимжановой 49/2 – 49/18, 35-108, 108/1-108/11, 100/11-100/15, 106/2-106/22, 92/1-92/25, 95/2-95/19, ул. Чернышевского 2-8, ул. Л. Беды 2-104, 104/1-104/13, ул. Наримановская 137-147, ул. Сералина 1-22, 14/1-14/13, 16/2-16/14, 13/1-13/12.

ул. Дорожников (промзона)

9 декабря 10:00 до 17:00 — ТОО «АБЗ +», ТОО «Шебер», ИП Шабалин, ИП Рязанов, ТОО «Вескор»,ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой», ТОО «Техсервиспром».

ТП –СпецАвтоБаза (промзона)

10 декабря 10:00 до 17:00 — ресторан «Султан», ИП Нургалиев, ИП Василюк, ТОО «Вираж», ИП Абдулаев, ИП Назаров, ИП Борщева, ИП Абдрахманова, ТОО «Виксом», ТОО «Агрофуд», ТОО «Сервис – пласт», дачи «Юбилейные, Угольная компания, ТОО «АвтоГаз», АЗС «Эталон № 7», ТОО «Фруттранс».

Светофор: пр. Назарбаева – ул. Промышленная, пр. Назарбаева – ул. Мухамеджанова, пр. Назарбаева – ул. Доненбаевой.

10 и 11 декабря 10:00 до 21:00 — аптека по ул. Валиханова 95. Частный сектор: ул. Шипина 156/1-156/12,154/1-154/6, ул. Летунова 147-224, 181/1-181/32 ул. Валиханова 77-90, ул. Шаяхметова 144-170.

Спальный сектор: ул. Бородина 170,172,174.

Светофор: ул. Бородина – ул. Валиханова

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