План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

с 2 по 12 июня с 10:00 до 18:00 — магазин «Запчасти», «Asem Motors», «Голд Барс».

Частный сектор: ул. Хакимжановой 64-88, 19-23, 64/1-64/21, ул. Кооперативная 62-86, 86/2-86/8, 68/1-68/6, 78/1-78/9, ул. Комарова 15-33, 19/1-19/16, ул. 5 Декабря 70-90, 82/2-82/12,19/11-19/20.

С 2 по 21 июня с 10:00 до 18:00 — детский сад по ул. Абая 11/11.

Частный сектор: ул. Школьная 1-32, ул. Северная 1-23, ул. Абая 4-11,2/1,3/1, ул. Энергетиков 6/3,11-13.

3 июня с 10:00 до 16:00 — ТОО «Ак-Кудук», КХ «Садовод», СО «Текстильщик», ИП Абиль -СТО.

3 июня с 10:00 до 18:00 — Детский сад ««Sweet Baby», НАО «КРУ им. А.Байтұрсынұлы», по пр. Абая 28, общежитие по пр. Абая 32, магазин «Красный», ИП Овсянников.

Спальный сектор: пр. Абая 28/3.

4 июня с 10:00 до 18:00 — КГП «Костанайский областной центр фтизиопульмунологии», ИП Мамедов, сауна «Ниагара».

Спальный сектор: ул. Баймагамбетова 3, корпус № 1.

4 июня 2025 года с 10:00 до 13:00 — ИП Яковлев, ТОО «Интерполе», ГКП «Тазалык», ТОО «ЛВ-Строй», ИП Конева, ТОО «Рауза», ТОО «Фортуна-Мед», дачи «КЖБИ», архетектурное ателье «Дом», ИП иСоколова, ТОО «Гренада», КТП-Лукъянцева.

Частный сектор: ул. Речная 5-72,72а. 1 Речная 5-38, ул. Промбаза 1-8.

5 июня с 10:00 до 18:00 — ТОО «Кред», ИП Требушной, ТОО «Касстехсервис», ТОО «АтикоАгро», магазин «Аккумуляторный мир», «Тулпар», ИП Каппасов, ИП Славинская.

Спальный сектор: пр. Тауельсиздик 161,165,184,188, ул. Майлина 10,12

Частный сектор: ул. Дзержинского 11-54,48/1,9/1-9/12, пр. Тауельсиздик 173-194

Светофоры: пр. Тауельсиздик – ул. Дзержинского пр. Тауельсиздик – ул. Майлина

5 июня с 10:00 до 13:00 — Детский сад «Ак-Бота», ИП Лекарева, ГЭК «Восток», магазин «Радио-детали», «Алтын», «Продукты», «Театральный», ТОО «Медтехника».

Частный сектор: ул. Чехова 141-256, ул. 1 Мая 130-294, 272/1-272/5, 270/2-270/4,275/2-275/4, 277/1-277/17,262/1-262/8, ул. Валиханова 2-75, 73/1-73/16,72/1-72/41,80/1-80/43,70/2-70/38,21/1-21/7, ул. Шипина 58-217, ул. Алтынсари на 211-227, ул. Дулатова 166-261, 186/1-186/16,241/1-241/25, ул. байтурсынова 186-259, 221/1-221/14, ул. Баймагамбетова 244-320, 244/1-244/7,242/1-242/14, 290/2-290/14, 292/3-292/7.