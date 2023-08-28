Об отключении электричества с начала недели сообщили костанайские энергетики

План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» с 28 по 31 августа с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

с 28 августа по 2 сентября с 10:00 до 18:00 — Частный сектор: ул. Плеханова 53-98, 98/2-98/10, ул. Рудненская 60-82,39/2-39/12,41/1-41/11, ул. Чернышевского 61-69, 59/1- 59/5, ул. Лесная 1-15, ул. Сибирская 22-71, 43/1-43/7, 41/1,49/1-49/6,90/3,47/3,47/5,86/5.

31 августа с 10:00 до 18:00 — магазин «Любимая Ева», «Колибри», аптека по пр. Кобланды Батыра 54, салон красоты «Вишенка», АЗС № 12, СТО (установка ГБО) по ул. Курганская 4а, общежитие КСТУ по ул. Курганская 5, ТОО «Кенигсброт» по ул. Курганская 2. Спальный сектор: ул. Курганская 4

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