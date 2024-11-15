В Костанае с 12 по 16 января запланированы отключения электроэнергии.

Костанайская Горэлектросеть ТОО «ЭПК-forfait» сообщает о проведении плановых ремонтных работ на линиях электропередачи и трансформаторных подстанциях. В связи с этим с 12 по 16 января 2026 года в ряде районов города будет временно ограничено электроснабжение потребителей частного сектора, спальных районов, а также отдельных организаций и предприятий.

12 января с 10:00 до 18:00

– РП-КСМК (работы на ВЛ): ГЭК-15, ТОО «Вадиса М», ТОО «Brothers Agro», ТОО «Автосервис-Костанай», спальный сектор по ул. Узкоколейной (дома 12, 14/1–14/3, 16, 16/5).

– КТП «Agrinet development» (работы на ТП) с 10:00 до 17:00: ТОО «Agrinet development», ул. Уральская, 42/1.

12–13 января с 10:00 до 18:00

– ТП-312: магазины «Зеркало», «Магистраль», офис «Все сразу», ИП Шарифов, ТОО «РосКАвто», ТОО «Росзапчасть», спальный сектор по ул. Каирбекова, частный сектор по ул. Пушкина.

13 января с 10:00 до 18:00

– ТП-585: ясли-сад №16, почта №11, магазины и объекты сферы услуг, спальный и частный сектор по улицам Центральная, Фрунзе, Гагарина, Садовая, Баумана, Баймагамбетова и другим.

– РК-1 №1 с 10:00 до 13:00: ИП Шайкенова, ТОО «Даниель», автомойка «Перекресток».

14 января

– КТП-Мальков с 10:00 до 18:00: частный сектор по пр. Абая.

– КТП-ЖД №1 с 10:00 до 13:00: АЗС «Гелиос» по ул. Дощанова.

– ТП-336 (14–15 января) с 10:00 до 19:00: ГУВД, госпиталь, банки, магазины и жилые дома.

– ТП-141 с 10:00 до 18:00: АЗС, объекты услуг, спальный и частный сектор по ряду улиц города.

15 января

– ТП-696 с 10:00 до 13:00: АЗС, СТО, магазины и кафе.

– ТП-044 с 10:00 до 18:00: частный сектор по ул. Совхозной и ул. Каирбекова.

– РП-1 (15–16 января) с 10:00 до 18:00: объекты торговли и строительства.

16 января

– ТП-569 с 10:00 до 21:00: детский сад, АЗС, гаражные кооперативы, спальный и частный сектор.

– КТП-99б с 10:00 до 17:00: частный сектор по улицам Белинского, Солнечная, Энгельса и прилегающим проездам.

Энергетики приносят извинения за временные неудобства и просят горожан учитывать данную информацию при планировании своего времени.

