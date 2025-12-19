USD 513.55 EUR 602.09 RUB 6.42

Об отключении воды предупредили костанайцев от 19.12.2025 09:45

— Сегодня, 09:45
В Костанае 19 декабря 2025 года будет временно прекращена подача питьевой воды в связи с переподключением новых водопроводных сетей на участке ул. Баймагамбетова – ул. Пролетарская.

Отключение продлится с 09:00 до 00:00.

Адреса, попадающие под отключение

Частные жилые дома:

  • ул. Баймагамбетова: 174, 182, 184, 190, 192, 206, 208, 241, 247, 251, 257, 259, 261, 263, 275
  • ул. Пролетарская: 105, 107, 109, 117, 121, 130
  • ул. Байтурсынова: 123, 125, 127, 131, 133, 137, 143, 149/2
  • ул. Победы: 60, 64
  • ул. Шевченко: 41, 43, 47

Объекты:

  • ул. Баймагамбетова, 253/1 — магазин
  • ул. Победы, 62 — станция медицинской скорой помощи

ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за временные неудобства и рекомендует жителям заранее запастись необходимым запасом воды.



