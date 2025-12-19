Ограничения на трассах: в четырёх областях закрыты участки шести республиканских автодорог
В Костанае 19 декабря 2025 года будет временно прекращена подача питьевой воды в связи с переподключением новых водопроводных сетей на участке ул. Баймагамбетова – ул. Пролетарская.
Отключение продлится с 09:00 до 00:00.
Частные жилые дома:
Объекты:
ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за временные неудобства и рекомендует жителям заранее запастись необходимым запасом воды.
