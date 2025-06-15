План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» с отключением потребителей частного сектора и спальных районов.

16 июня 2025 года с 10:00 до 18:00 — спальный сектор: ул. Маяковского 104/1

с 18 по 28 июня 2025 года с 10:00 до 18:00 — ИП Ещенко, магазин «Зоосфера», «Перестройка», ТОО «F – lain» по ул. Дулатова 184/1.

Частный сектор: ул. Рабочая 71-112, ул. Байтурсынова 167-205, ул. Дулатова 181-213, ул. Шипина 78-87, ул. Алтынсарина 155-189.

16 июня 2025 года с 10:00 до 13:00 — кафе по ул. Байтурсынова 135. Частный сектор: ул. Шевченко 80-112, ул. Байтурсынова 119-141, ул. Пролетарская 105-111.

с 16 по 20 июня 2025 года с 10:00 до 18:00 — Частный сектор: ул. В. Интернационалистов 6-17, 2/1-2/10, 16/2-16/7,17/2-17/3, ул. Центральная 1/1-1/3,1-5,2/2-2/9, 17/1, ул. 2 Центральная 1-14,16/1, ул. Садовая 75/9,100/3.

с 16 по 21 июня 2025 года с 10:00 до 18:00 — детский сад по ул. Абая 11/11.

Частный сектор: ул. Школьная 1-32, ул. Северная 1-23, ул. Абая 4-11,2/1,3/1, ул. Энергетиков 6/3,11-13.

16 июня 2025 года с 14:00 до 19:00 -ясли -сад № 3, ресторан «Тобол», ИП Шишкин, ИП Семерова, ИП Смирнов, ИП Жуков, ИП Алпысова, магазины «Аквалидер», «Философия кухни», «Яблоко», «Астана», «Мир пива», «Автодос», ломбард, салон красоты «София».

Спальный сектор: пр. Аль-Фараби 29,43,43а, ул. Толстого 30, ул. Каирбекова 65.

Частный сектор: ул. Толстого 6-26, ул. Сьянова 29-45, ул. Каирбекова 47-60.

Светофоры : пр. Абая -пр. Аль-Фараби

Ул. Каирбекова – пр. Аль-Фараби

16 июня 2025 года с 10:00 до 14:00 — АЗС, ГАЗС по ул. Каирбекова, глазная клиника.

Частный сектор: ул. Каирбекова 362-370, 360/1-360/7, 364/1-364/5,362/2-362/6, 366/1-366/6, 372/1, 368/1.

Светофоры: ул. Курганская – ул. Каирбекова

17 июня 2025 года с 10:00 до 17:00 — ТОО «КостанайСтрой» по ул. Киевская 17

17 июня 2025 года с 10:00 до 18:00 — Школа № 9, магазин «Аккумуляторный мир», ИП Миронова, ТОО «Росзапчасть».

Спальный сектор: ул. Каирбекова 336.

18 июня 2025 года с 10:00 до 18:00 — Школа № 15, ИП Каппасова, ИП Сек, ИП Досанов.

Частный сектор: северо-запад квартал 55/9-55/19,56/1-56/22,66/1-66/17,65/1-65/9.

19 июня 2025 года с 10:00 до 17:00 — ТОО «ГолденМэн Астана» по ул. Узкоколейная 24.

20 июня 2025 года с 10:00 до 17:00 — ТОО «PROTECH-MACH KZ» по ул. Северная 8

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