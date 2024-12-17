План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с отключением потребителей частного сектора и спальных район с 17 декабря.

с 17 по 19 декабря 10:00 до 18:00

Частный сектор: ул. Элеваторная 3-75, ул. Байммагамбетова 77-147, 127/2-127/12, 129/1-129/11, ул. Комарова 37-82, ул. Хакимжановой 49/2 – 49/18, 35-108, 108/1-108/11, 100/11-100/15, 106/2-106/22, 92/1-92/25, 95/2-95/19, ул. Чернышевского 2-8, ул. Л. Беды 2-104, 104/1-104/13, ул. Наримановская 137-147, ул. Сералина 1-22, 14/1-14/13, 16/2-16/14, 13/1-13/12.

Промзона (ул. Складская) 17 декабря 10:00 до 18:00 — ИП Гареев, ТОО «Анай», ТОО «ВАН», ТОО «Компани – Дост», ИП Щепотьева, ИП Банников, магазин «Рыбная лавка».

17 декабря 10:00 до 18:00 — АЗС «Гелиос № 5», кризисный центр в 7 мкр. д.-8 а, гостиница. Спальный сектор: 7 мкр. дом 4,8а,9/1

18 декабря 10:00 до 14:00 — Стройка по пр. Тауельсиздик 42, Частный сектор: ул. пр. Абая 172а,174.

18 декабря 10:00 до 18:00 — СТО по ул. Шипина 164 а. Частный сектор: ул. Шипина 146 – 166.

18 декабря 10:00 до 18:00 — АЗС и ГАЗС по ул. Каирбекова. Частный сектор: ул. Каирбекова 366/1-366/6, 368/1,368,370, 372/1,362,362/2-362/6, 364,364/1-364/5, 360/1-360/7. Светофор: ул. Каирбекова – ул. Курганская

ТП – АвтоЦентрКамаз (промзона) — 18 декабря 10:00 до 14:00 ТОО «Ремпуть-2015», ИП Бурдинская, ИП Радченко, ИП Тетра, ИП Саламатов, ИП Филлипов, ИП Чемпалова, ИП Нурмухамбетов, ТОО «Алекс», ТОО «Нур-Сат», ТОО «Мегамельпром», ТОО «Казветснаб», магазин «Агромаркет», ИП «Рак», ТОО «Интеграл-подшипник».

19 и 20 декабря 10:00 до 18:00 — Частный сектор: ул. Л. Беды 25-57, ул. Кооперативная 44-59, ул. 5 Декабря 2-65, 55/4-559, ул. Алтынсарина 13-91, 59/1-59/14, ул.Фролова 88-102, ул. Наримановская 59-90. Светофор: ул. Баймагамбетова – ул. Л.Беды

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