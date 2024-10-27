План работ Костанайской горэлектросети ТОО «ЭПК-forfait» в Костанае с отключением потребителей частного сектора и спальных районов с 28 октября по 30 октября

10:00 до 18:00 — частный сектор: ул. Л.Беды 95 – 191 , 191/1-195/3, 113/1-113/11, ул. Садовая 1-22, ул. Летунова 111-125, ул. Комарова 69-134, ул. Соколовская 2-22, ул. Рудненская 1-44, 21/ 1-21/11, 28/1-28/13, ул. Хакимжановой 55-154.

28 октября 10:00 до 18:00 — кафе «Белая Лебедь», парикмахерская «Марьям», «Фасон», стоматология по пр. Абая 12, магазин «Асель», «Шерхан». Спальный сектор: пр. Абая 6,8,8/1,10,10/1, 10/2,12, ул. Ворошилова 68,70,72, ул. Кочубея 2,3, 4, 6, ул. Волынова 15. Светофоры: пр. Абая – ул. Волынова, пр. Абая –ул. Ворошилова

КТП-716 (ж/м п. Амангельды) с 28 октября по 5 ноября 10:00 до 18:00, частный сектор: ул. Энергетиков , ул. Кравцова , ул. Тухачевского

29 октября 09:00 до 18:00 дачи «Текстильщик 2», «Садовод-Строитель», «Энергетик», «Геолог», КХ «Тэрра», хим.база «Шаруа», ИП Сабиев, полигон «Северныый», ТОО «Лудэ Каз», ТОО «Мериоара»,

Частный сектор: 1пр., 2пр,3 пр. ул. Цветочная

30 октября 09:00 до 18:00 —дачи «Садовод –Строитель», хим. база «Шаруа», ТОО «Лудэ Каз», ИП Сапбеков, ИП Сейтенов, ИП Ахметова, ТОО «Ахчин Г», ИП Глоба, семейный дом «Жануя», магазин «Ласточка», ТОО «Империя пласт».

Частный сектор: ул. Геологическая, ул. Гольдади, ул. Тепличная

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