Об открытии пунктов пропуска в Костанайской области сообщили в КНБ РК

Информацию распространила пресс-служба КНБ РК.

«Информируем, что согласно подписанного постановления Правительства Республики Казахстан № 449 от 29 июня 2022 года «О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» с 00 часов 00 минут 12 июля 2022 года открыты автомобильные пункты пропуска «Акбалшык», «Кондыбай», возобновлен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров», — говорится в сообщении пресс-службы.