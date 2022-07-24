Об отмене порогов при использовании пенсионных накоплений рассказали в ЕНПФ

В отличие от изъятий на жилье и лечение, передача пенсионных накоплений управляющим инвестиционным портфелем (УИП) сохраняет их главную цель – обеспечение будущей пенсии. Поэтому возникают вопросы о применении в таком случае порогов минимальной достаточности, передает nur.kz

Полтора года назад у казахстанских вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) появилась возможность использовать часть своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, лечение и передачу в УИП для дальнейшего инвестирования.

Доступна при этом сумма на индивидуальном пенсионном счете (ИПС) сверх порогов минимальной достаточности, которые в этом году значительно выросли и будут расти в будущем.

Этот процесс необходим, чтобы на ИПС осталось достаточно средств для обеспечения будущей пенсии. Но если пенсионные накопления на улучшения жилищных условий и лечение изымаются без возврата, то передача управляющим инвестиционным портфелем, наоборот, предназначена для их увеличения.

В связи с этим возник вопрос об отмене порогов минимальной достаточности при передаче пенсионных накоплений управляющим инвестиционным портфелем. Эту тему нам прокомментировала зампред правления ЕНПФ Сауле Егеубаева.

Могут ли убрать пороги достаточности

Егеубаева в первую очередь отметила, что возможность переводить часть накоплений УИП позволяет вкладчикам диверсифицировать свои сбережения и повышает их заинтересованность в формировании своего пенсионного капитала.

«При этом надо учитывать, что перевод накоплений УИП не относится к категории изъятий, их учет и хранение продолжает вести ЕНПФ, они подлежат возврату под управление Национального банка РК перед наступлением пенсионного возраста.

То есть первостепенное назначение пенсионных накоплений – обеспечение жизни после окончания трудовой деятельности – сохраняется. Более того, за счет выбора программ инвестирования появляется возможность получения дохода в зависимости от предпочтений вкладчика», – сообщает заместитель председателя правления ЕНПФ.

В связи с этим с финансовым рынком обсуждаются различные варианты расширения инвестиционных решений вкладчиков.

К примеру, предлагается возможность перевода УИП пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, без применения к ним порогов минимальной достаточности, а также перевода УИП накоплений, сформированных добровольными пенсионными взносами, и другие варианты.

Как это может отразиться на пенсионной системе

«В целях минимизации рисков не рассматриваются варианты передачи всего объема пенсионных накоплений управляющим компаниям. Изучается опыт первого года работы УИП по управлению пенсионными активами, обсуждаются международные примеры.

При этом направления и инструменты инвестирования должны выбираться исходя из многих факторов: начиная от уровня дохода и заканчивая возрастом вкладчика. Понятно, что чем ближе вкладчик к пенсионному возрасту, тем менее рискованная и более консервативная выбирается инвестиционная стратегия», – подчеркивает Сауле Егеубаева.

В продолжение темы она отметила, что казахстанская накопительная пенсионная система отличается тем, что в ней ведется индивидуальный учет сбережений каждого вкладчика. Поэтому в случае принятия решений о расширении инвестиционных возможностей, это будет выбор самого вкладчика, подкрепленный ответственностью управляющих компаний.

Учет пенсионных накоплений по-прежнему будет вести ЕНПФ, поэтому вкладчик легко может отслеживать результаты инвестиционной деятельности УИП на своем индивидуальном пенсионном счете и принимать соответствующие решения.

Нужны ли подобные реформы вкладчикам ЕНПФ

Самое важное в появлении такой возможности, по мнению специалистов ЕНПФ, – это мотивация населения к участию в накопительной системе и увеличению своих сбережений.

Они полагают, что возможность самостоятельного инвестирования пенсионных активов через УИП будет наиболее интересна молодым вкладчикам, которые за счет диверсификации своих накоплений, пусть в силу возраста еще не очень больших, смогут в перспективе увеличить их за счет более высокой доходности.

Кроме того, это позволит развить инвестиционные продукты и услуги с учетом интересов вкладчиков, что, соответственно, даст стимул для развития фондового рынка и инструментов финансирования экономики.

То есть, так или иначе, убрать пороги минимальной достаточности при передаче пенсионных накоплений управляющим инвестиционным портфелем в перспективе могут, но никаких решений на эту тему еще принято не было – пока все на стадии обсуждения.

Между тем напомним, что по состоянию на 1 июля 2022 года ЕНПФ исполнил 5 876 заявлений, переведя УИП порядка 8,7 млрд тенге. А на жилье и лечение на эту же дату было изъято более 3,4 трлн тенге.

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