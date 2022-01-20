Об отсрочке по кредитам сообщили в костанайском управлении агентства по развитию финрынка

В казахстанских банках и микрокредитных организациях начали принимать заявления от людей, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения. Если они предоставят доказательства, то могут рассчитывать на отсрочку платежей по кредитам.

Для поддержки населения и бизнеса 11 января Агентством по регулированию и развитию финансового рынка в Казахстане принят приказ по предоставлению отсрочек платежей по кредитам физических и юридических лиц, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения. Причем документ уже вступил в силу, и от людей уже начали принимать заявления.

«Данный порядок относится к займам банков второго уровня и микрокредитным организациям, товариществам и ломбардам, выданным до 5 января 22 года. Заявления до 31 января, рассматривается в течение 10 рабочих дней», — говорит руководитель управления региональных представителей Костаная агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Асет Куанышбаев.

Асет Куанышбаев отмечает, что пока от местных бизнесменов заявлений такого плана не поступало. Ведь фактов мародерства и разграбления на территории Костанайской области официально зарегистрировано не было. Но за помощью могут обратиться те костанайские фирмы, филиалы которых находятся в пострадавших регионах.

«Никаких дополнительных соглашений не требуется, подписывать ничего не нужно. Необходимо отметить, что факт предоставления отсрочки, не должен являться основанием для передачи негативной информации кредитному бюро», — сообщил Асет Куанышбаев.

Агентство так же озвучило меры по регулированию потребительского кредитования в Казахстане, которые они намерены принять в ближайшее время. К примеру, будет ограничена выдача кредитов банками заёмщикам, не обладающим достаточной платежеспособностью. Помимо этого государство намерено ограничить рост долговой нагрузки населения по вновь выдаваемым кредитам, регулированием предельных значений процентных ставок по кредитам физических лиц.

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