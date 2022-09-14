Об подготовке к отопительному сезону в Костанайской области

Готовить сани, как известно, нужно летом. Поэтому подготовительные работы к предстоящему отопительному сезону не только не стоит затягивать — их уже пора завершать, отметил аким Костанайской области.

Ему доложили о реконструкции тепловых сетей Рудного и Лисаковска, ремонте котельной №3 в Костанае и завершении реализации проекта «Реконструкция системы теплоснабжения города Аркалык» со строительством трех паровых и двух водогрейных котлов. Сейчас там проводятся пуско-налодочные работы.

«В городе Костанай реализуется проект по переводу Котельной №2 на ТЭЦ с вводом в эксплуатацию двух паровых турбин мощностью 7 МВт. В настоящее время проводятся пусконаладочные работы. Ориентировочный срок запуска турбины Котельной №2 в ноябре 2022 года. На Костанайской ТЭЦ проведен капитальный ремонт парового котла №5, турбины АР-6-5/35, подогревателя сетевой воды №4, замена питательного насосного агрегата №3 и №4, сетевого насосного агрегата №7», — говорит и.о.руководителя управления энергетики и ЖКХ Костанайской области Мирас Омаров.

В прошлом году в ряде районов с ноября по декабрь отмечался дефицит угля. Речь идет о Сарыкольском, Федоровском, Житикаринском районах и районе Б.Майлина. Чтобы ситуация не повторилась, соответствующую работу должны провести местные акимы на местах, взяв на особый контроль обеспечение углем для коммунально-бытовых нужд и населения области, подчеркнул Омаров. Чтобы обеспечить твердым топливом весь регион, необходимо 465 тысяч тонн угля. Этого объема хватит для теплоснабжающих предприятий, бюджетных организаций и населения. На начало сентября план выполнили на 56 процентов — в область уже поставлено 259 тысяч тонн угля.

«Средняя стоимость угля у поставщиков за тонну 16 500 тенге марки Шубарколь, 12 500 тенге — Богатырь, Майкоба — 15 000 тенге, 17 000 тенге — Каражыра. В ряде регионов на сегодняшний день, наблюдаются низкие темпы по заготовке угля в районах Амангельдинский, Жангельдинский, Костанайский, Наурзумский и город Аркалык», -говорит Омаров.

«Докладываете стоимость угля. Докладываете низкие темпы. Там называете Амангельдинский, Джангельдиснкий, Костанайский, Наурзумский районы, Аркалык — слабо работают. Но почему не показываете цены по регионам? Надо называть. В прошлом году у нас были сомнения, мы материалы передавали в правоохранительные органы. В этом году то же самое сделаем. Откуда он идет уголь? Естественно с Карагандинской, Павлодарской областей, ряд других областей. Первый у нас Аркалык, значит цена в городе Аркалык должна быть ниже, чем, например, в Федоровском районе или Карабалыкском районе», — сказал Архимед Мухамбетов.

Помимо подготовки к отопительному сезону обсудили и еще один вопрос — коммунальные долги. А их у населения не мало. За тепло жители региона задолжали 734 миллиона, 205 миллионов — за воду и отведение стоков, за свет и газ -в разы меньше, 34 и 29 миллионов соответственно. Аким области отметил, всем социально-уязвимым категориям населения могут помочь закрыть долги. Для этого предусмотрена жилищная помощь.

«Мы готовы помочь. Денег достаточно. Но слабо работа идет. А все взаимосвязано. Если задолженность на сентябрь 997 миллионов тенге. А жилищную помощь получили сегодня всего лишь 2230 семей. Костанай — 596, Рудный — 176, Аркалык — 161, Житикара — 830, Лисаковск — 467», — отметил Архимед Мухамбетов.

Такие цифры аким считает низкими и поручил детально этот вопрос проработать. И всем, кто нуждается в жилищной помощи, ее оказать.

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