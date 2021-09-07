Об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа предупредил врач

Необходимость сезонной вакцинации против гриппа на фоне пандемии COVID-19 связана с опасениями микст-инфекции обоих заболеваний, такое заражение может создать сильную нагрузку на организм человека, заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Необходимость сезонной вакцинации против гриппа в эпоху пандемии COVID-19 возникла из-за опасений появления микст-инфекций гриппа и COVID-19», — сказал Поздняков.

Он пояснил, что микст-инфекция может стать проблемой, потому что и вирус гриппа, и SARS-CoV-2 размножаются в клетках внутренней оболочки сосудов и повреждают ее, разносясь с кровотоком по всем органам и поражая их клетки.

«Соответственно, заражение обоими вирусами может быть более злокачественным для пациента, чем если бы он заболел какой-либо одной из этих инфекций. Сложно представить, что будет с организмом, зараженным одновременно двумя вирусами, насколько тяжелым будет поражение основных систем и каковы будут последствия. В любом случае сосудистая система пострадает сильно», — подчеркнул Поздняков.

Он обратил внимание, что любая вакцина защищает только от микроорганизмов, против которых она разработана, поэтому вакцина от коронавируса не защитит от гриппа, и наоборот.

«Грипп — заболевание с понятной зимне-весенней сезонностью, поэтому вакцинироваться нужно хотя бы за месяц до наступления предполагаемого подъема заболеваемости, то есть в сентябре, октябре. А между прививками против коронавирусной инфекции и гриппа следует сделать интервал в один месяц», — сообщил врач.

Он подчеркнул, что в первую очередь вакцинироваться от гриппа рекомендуется детям, людям старшего возраста, пациентам с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой, эндокринной или нервной систем. Он также добавил, что такую прививку можно сделать, в частности, на фоне онкопатологии или иммунодефицитного состояния.

Людям, которые имеют по какой-либо причине, например из-за работы, повышенный риск заражения любыми острыми респираторными инфекциями, также рекомендуется вакцинироваться от гриппа.

«По сути, это те же группы людей, которые находятся группе риска по COVID-19, кроме детей», — сказал Поздняков.

Он добавил, что пока нет ясных данных по поводу того, могут ли новые штаммы коронавируса и гриппа влиять друг на друга и на дальнейшие мутации.

«В любом случае для человека такая мутация не будет клинически значимой и фатальной», — заключил врач.

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