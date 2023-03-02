Об угрозе землетрясения на курортах в Турции предупредили геофизики

Туристов предупредили об опасности землетрясения на популярных курортах Турции, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Habertürk.

Геолог и ученый, член Турецкой ассоциации геологов-нефтяников и Турецкого национального комитета инженерной геологии Окан Тюйсюз предупредил туристов об опасности землетрясения на популярных курортах Турции.

По словам эксперта, всего в число опасных районов на линии сейсмического разлома входят 45 провинций республики. Так, в зону риска следующего землетрясения попали востребованные у отдыхающих направления — Измир, Мугла, Анталья, Стамбул.

При этом он отметил, что точное местоположение большинства разломов неизвестно, в связи с чем предсказать конкретные места, находящиеся в наибольшей опасности, сложно.

Похожие прогнозы публикует турецкое издание Son Dakika со ссылкой на заявление турецких геофизиков.

Специалисты подчеркивают, что курорты провинции Анталья находятся в зоне риска сейсмического удара, который может произойти в ближайшие годы. При этом геофизики напомнили, что в прошлом трагические события, повлекшие за собой человеческие жертвы, уже случались там.

«Линия разлома не двигалась в течение 500 лет, но все может измениться. По факту это может быть сейсмический разрыв», — рассказал геофизик Байрам Али Челтик. В Министерстве иностранных дел Казахстана ответили на вопрос, безопасно ли казахстанцам отдыхать в Турции после землетрясения. «Природа непредсказуема, поэтому каждый гражданин при выезде в Турцию должен принимать решение самостоятельно и оценить все риски. Поэтому даже если казахстанцы поехали, то необходимо иметь контакты наших дипломатов, посольств и консульств и в случае вопросов немедленно связаться с ними, чтобы мы могли оказать максимальное содействие», — сказал официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

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