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Об ухудшении погоды предупредили жителей Костанайской области

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Объявлено штормовое предупреждение.

В Костанайской области ожидаются дождь, снег, туман, гололед, низовая метель, ветер до 28 метров в секунду.

В Костанае 21 марта ожидается температура ночью 0 градусов, днём -2.

Ветер западный со скоростью 4-7 метров в секунду.

Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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