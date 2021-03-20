Об ухудшении погоды предупредили жителей Костанайской области

Объявлено штормовое предупреждение.

В Костанайской области ожидаются дождь, снег, туман, гололед, низовая метель, ветер до 28 метров в секунду.

В Костанае 21 марта ожидается температура ночью 0 градусов, днём -2.

Ветер западный со скоростью 4-7 метров в секунду.

Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.

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