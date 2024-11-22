Прогноз погоды по Казахстану на 23-25 ноября представили синоптики Казгидромета. На большей части Казахстана погода будет без осадков.

Погоду на большей части Казахстана будет формировать обширный Сибирский антициклон, с которым ожидается погода без осадков. Лишь на юго-западе, в горных районах юга и юго-востока страны, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, прогнозируются осадки (дождь, снег), усиление ветра, в горных районах гололед. По республике в ночные и утренние часы — туманы.

В северных, центральных и восточных областях Казахстана ожидается понижение температуры воздуха ночью до 10-18 мороза, на крайнем востоке страны до 23 мороза.

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