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Об увеличении сброса воды предупредили жителей Костанайской области

Фотография для новости Об увеличении сброса воды предупредили жителей Костанайской области

Фото взято с сайта Фото 24.kz

Информацию о предстоящем сбросе в своем инстаграм аккаунте распространила Тобол-Торгайская инспекция, передает alau.kz

По информации инспекции, в соответствии с графиком попуска воды из водохранилищ с 16 сентября планируется увеличение сброса из Каратомарского водохранилища с 40 м3/с до 50 м3/с.

«Данное мероприятие осуществляется в рамках противопаводковых мероприятий, а именно подготовке к предстоящему паводку 2025 года, путем освобождения ёмкостей на гидротехнических сооружениях. В зависимости от климатических условий сбросные расходы могут быть изменены. Просим Вас обеспечить безопасность водозаборных сооружений», — сообщает инспекция.

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