Об увеличении зарплат казахстанцев в два раза рассказали в Минтруда РК

Каким категориям работников и на сколько планируется поднять заработные платы в 2024 году? Такой вопрос редакция Tengrinews.kz направила в адрес Министерства труда и социальной защиты населения.

«Во исполнение поручения Главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», с 1 января 2022 года начато поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих (за исключением педагогов, медицинских и социальных работников) путем применения поправочного коэффициента к должностному окладу», — сообщили в Минтруда.

Размер данного коэффициента в 2022 году составлял 1,23, в 2023 году – 1,45. По данным министерства труда, в 2024 году размер данного коэффициента поднимут до 1,71, а в 2025 году – до 2,0. В итоге, как отметили в министерстве труда, в течение четырех лет заработная плата гражданских служащих будет увеличена в два раза.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что с 1 января 2024 года планируется повысить размер минимальной заработной платы с 70 тысяч до 85 тысяч тенге.

«Согласно трудовому законодательству минимальный размер месячной заработной платы работника первого разряда, предусмотренный условиями трудового, коллективного договоров и (или) актами работодателя, не может быть ниже минимального размера месячной заработной платы. В этой связи повышение МЗП в первую очередь коснется низкооплачиваемых работников. Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников с учетом межразрядной системы квалификаций«, — говорится в ответе госоргана.

По прогнозам министерства, за счет этого вырастут денежные доходы порядка 1,8 миллиона наемных работников, занятых во всех отраслях на предприятиях разных форм собственности, в том числе порядка 350 тысяч бюджетников