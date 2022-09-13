Объекты, названные в честь Назарбаева, должны сохранить свои наименования. Комментарий о переименовании столицы

Пресс-секретарь Президента РК Руслан Желдибай прокомментировал предложение о переименовании столицы в Астану.

«Как известно, группа депутатов Парламента предложила вернуть столице Казахстана прежнее название Астана. Президент проинформирован об этой инициативе депутатов, которые в свою очередь опирались на предложения, которые неоднократно высказывались в ходе встреч с населением, а также в многочисленных обращениях граждан в период референдума. Предложение парламентариев включено в проект Конституционного закона с согласия Главы государства. При этом Президент считает историческим фактом решающую роль Н.А. Назарбаева в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы. Поэтому другие объекты, названные в честь Первого Президента, должны сохранить свои наименования», — написал пресс-секретарь Президента РК.