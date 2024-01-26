Объекты посещает Премьер-министр в Костанае

В рамках рабочей поездки в Костанайскую область Премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил ряд производственных объектов машиностроительной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министр РК.

Глава Правительства ознакомился с ходом строительства автомобильного завода Kia, который будет выпускать до 70 тысяч машин в год. Будет создано 1,5 тысячи новых рабочих мест.

Ввод завода в эксплуатацию намечен на 2025 год.

Алихан Смаилов подчеркнул, что Правительство уделяет большое внимание диверсификации экономики и углублению локализации в обрабатывающей промышленности.

«Мы приветствуем наших корейских партнеров и реализацию такого крупного инвестиционного проекта в Казахстане. Насколько мне известно, на Евразийском континенте это единственный такого рода завод. Один находится в США и второй здесь. Это очень важный для нашей республики проект, учитывая мощность данного завода», — сказал Премьер-министр.

Далее Премьер-министр ознакомился с планами по производству автомобиля Chevrolet Onix на заводе «Allur». Завод полностью ориентирован на внутренний рынок. При объеме серийного производства в 30 тысяч единиц в год конвейер создает более 400 новых рабочих мест.

Как отметил Алихан Смаилов, на сегодняшний день доля обрабатывающей промышленности в экономике уже сравнялась с добывающей.

«Запуск новых производств позволит в разы увеличить объемы производства в автомобилестроении. Оно уже становится стратегически важным направлением нашей экономики. Мы будем и дальше способствовать тому, чтобы оно динамично развивалась, а экономика страны становилась более устойчивой», — подчеркнул Премьер-министр.

В регионе глава Правительства также посетил локализационный центр «АгромашХолдинг KZ», который занимается сборкой сельскохозяйственной техники, производством компонентов и запчастей.

На сегодняшний день предприятие может выпускать 1 тыс. комбайнов, 3 тыс. тракторов, порядка 300 сеялок и 200 платформ-подборщиков в год.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.