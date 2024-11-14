Объемы закупа электроэнергии у России резко выросли после перевода времени в Казахстане на единый часовой пояс, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«Импорт Казахстана электроэнергии из России за период: с 1 марта по 31 октября 2022 года – в объеме 1 091,9 млн кВтч; с 1 марта по 31 октября 2023 года – в объеме 3 742,8 млн кВтч; с 1 марта по 30 сентября 2024 года – в объеме 2 562,3 млн кВтч. В том числе, покупка АО «KEGOC» электроэнергии из РФ в РК для компенсации почасовых объемов отклонений фактического межгосударственного сальдо перетоков электроэнергии от планового за: с 1 марта по 31 октября 2022 года – в объеме 522,3 млн кВтч на сумму Т13 027,2 млн; с 1 марта по 31 октября 2023 года – в объеме 817,5 млн кВтч на сумму Т14 939,6 млн; с 1 марта по 30 сентября 2024 года — в объеме 884,7 млн кВтч на сумму Т17 759,4 млн», — сообщили в АО «KEGOC», отвечая на запрос редакции КазТАГ.

Таким образом, за девять месяцев 2024 года (с 1 марта по 30 сентября 2024 года) одна лишь корпорация KEGOC уже закупила электроэнергию у России почти на Т3 млрд больше, чем за 10 месяцев 2023 года (с 1 марта по 31 октября 2023 года).

«АО «KEGOC» не имеет информации по стоимости покупной электроэнергии из РФ в РК другими организациями РК», — отметили в корпорации.

Вместе с тем, стали известны и данные KEGOC по экспорту Казахстана электроэнергии в Россию за период:

— с 1 марта по 31 октября 2022 года – в объеме 940,2 млн кВтч;

— с 1 марта по 31 октября 2023 года — в объеме 940,8 млн кВтч;

— с 1 марта по 30 сентября 2024 года — в объеме 1 104,6 млн.кВтч.

«В том числе, продажа АО «KEGOC» электроэнергии из РК в РФ для компенсации почасовых объемов отклонений фактического межгосударственного сальдо перетоков электроэнергии от планового за: с 1 марта по 31 октября 2022 года – в объеме 912,6 млн кВтч на сумму Т7 233,9 млн; с 1 марта по 31 октября 2023 года – в объеме 908,5 млн кВтч на сумму Т5 761,2 млн; с 1 марта по 30 сентября 2024 года – в объеме 1 067,7 млн кВтч на сумму Т6 741,7 млн. АО «KEGOC» не имеет информации по стоимости проданной электроэнергии из РК в РФ другими организациями РК», — сказано в ответе.

Кроме того, стали известные данные KEGOC по импорт Казахстана электроэнергии из Центральной Азии за период:

— с 1 марта по 31 октября 2022 года – 303,3 млн кВтч;

— с 1 марта по 31 октября 2023 года – 64,7 млн кВтч;

— с 1 марта по 30 сентября 2024 года – 199,5 млн кВтч.

«В том числе, покупка АО «KEGOC» электроэнергии из Кыргызской Республики в Республику Казахстан для урегулирования внеплановых перетоков в сечении Кыргызстан — Казахстан: с 1 марта по 31 октября 2022 года – 3,3 млн кВтч на сумму Т24,96 млн; с 1 марта по 31 октября 2023 года – 10,3 млн кВтч на сумму Т130,7 млн; с 1 марта по 30 сентября 2024 года – 12,3 млн кВтч на сумму Т175 млн», — сообщили в корпорации.

В KEGOC добавили, что не имеют информации по стоимости покупной электроэнергии из Центральной Азии в Казахстан другими организациями страны.

«Экспорт Казахстана электроэнергии в Центральную Азию за период: с 1 марта по 31 октября 2022 года – 361,022 млн кВтч; с 1 марта по 31 октября 2023 года – 740,445 млн кВтч; с 1 марта по 30 сентября 2024 года – 744,377 млн кВтч. В том числе, продажа АО «KEGOC» электроэнергии из Республики Казахстан в Кыргызскую Республику для урегулирования внеплановых перетоков в сечении Кыргызстан – Казахстан: с 1 марта по 31 октября 2022 года – 0,629 млн кВтч на сумму Т4,7 млн; с 1 марта по 31 октября 2023 года – 13,141 млн кВтч на сумму Т118,1 млн; с 1 марта по 30 сентября 2024 года – 0 млн кВтч на сумму 0,0 млн. АО «KEGOC» не имеет информации по стоимости проданной электроэнергии из РК в ЦА другими организациями РК», — проинформировали в корпорации.

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