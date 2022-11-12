Обесцениваются ли пенсионные накопления казахстанцев, подписавших договор об аннуитете

Обычные пенсионные накопления имеют гарантию защиты от инфляции. Но будут ли деньги сохранены в случае их перевода в страховую компанию ради досрочной пенсии, передает nur.kz

Казахстан является одной из немногих стран, в которых действует программа защиты пенсионных накоплений граждан. Так, деньги казахстанцев, хранящихся в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), имеют государственную гарантию защиты от инфляции.

И если инвестиционная доходность накоплений за время участия в накопительной пенсионной системе окажется меньше уровня инфляции за этот же период, то разница будет компенсирована за счет госсредств в момент выхода на пенсию.

Однако, если казахстанцы решили пораньше выйти на пенсию и передали деньги страховым компаниям, то в этом случае применяется другой механизм защиты интересов населения.

Как защищены деньги при пенсионном аннуитете

Как сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова в ответ на запрос на портале «Открытый диалог», в случае аннуитета тоже имеются меры защиты накоплений.

Так, обязательные пенсионные взносы (ОПВ) и обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ), внесенные в ЕНПФ уже после перевода накоплений в страховую компанию (в рамках договора о пенсионном аннуитете), также подлежат гарантии сохранности с учетом инфляции.

При этом указывается, что компенсация за инфляцию распространяется только за период с даты перевода пенсионных накоплений в страховую организацию и до достижения вкладчиком общеустановленного пенсионного возраста

Это отмечено в пункте 3 главы 1 постановления правительства РК от 10 апреля 2014 года № 341.

То есть, на те накопления, включая инвестиционный доход, что уже были переведены в страховую компанию, не будет выплачивается разница по инфляции.

Эта государственная выплата будет поступать только на те деньги, что останутся в ЕНПФ (остаток или новые взносы), и только за период с момента заключения пенсионного аннуитета и до выхода на пенсию.

«В случае заключения договора пенсионного аннуитета со страховой организацией два и более раза выплата разницы производится за период с даты последнего перевода пенсионных накоплений в страховую организацию до достижения общеустановленного пенсионного возраста», – отмечает министр.

Чтобы получить выплату по гарантии государства, нужно обратиться в местный филиал центра обслуживания населения.

Но при этом выплаты по аннуитету тоже защищены от обесценивания – в Казахстане предусмотрена обязательная индексация страховых выплат страховыми организациями.

Размер индексации должен составлять не менее 5%, согласно постановлению правления Национального Банка РК от 20 октября 2015 года № 194.

Защита аннуитета от банкротства

Страховые компании, которые выплачивают деньги казахстанцам в рамках пенсионного аннуитета, могут обанкротиться или лишиться лицензии.

В этом случае граждане, которые заключили с данной организацией договор о выплатах, будут защищены благодаря Фонду гарантирования страховых выплат. В результате деньги продолжат поступать своевременно и в том же размере.

Фонд продолжит покрывать выплаты казахстанцев, пока их договоры не будут переданы другой страховой компании.

Таким образом, даже в случае пенсионного аннуитета, остатки и последующие накопления казахстанцев в ЕНПФ остаются под защитой государства от инфляции. А выплаты из страховой компании индексируются минимум на 5% ежегодно.

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