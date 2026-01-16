Обширный антициклон с центром над Сибирью в предстоящие выходные продолжит удерживать морозную погоду в северных и восточных регионах Казахстана. Температурный фон здесь останется пониженным, существенных осадков не ожидается.

В то же время на западе и юге республики погодные условия будут формироваться под влиянием южного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Синоптики предупреждают о неблагоприятной погоде: прогнозируются осадки, преимущественно в виде снега, низовые метели, усиление ветра до штормовых значений, а также гололёдные явления.

Особенно сложные погодные условия ожидаются 17–18 января. В отдельных районах Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей возможны сильные осадки, что может осложнить дорожную обстановку и работу транспорта.

С началом новой недели погодная ситуация начнёт меняться. На север, северо-запад и в центральные регионы страны сместится очередной северо-западный циклон. Он принесёт снег, метели, а также постепенное повышение температуры воздуха.

По всей территории Казахстана в ближайшие дни ожидаются туманы, в связи с чем водителям и пешеходам рекомендуют соблюдать повышенные меры предосторожности.

