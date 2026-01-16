Обширный антициклон с центром над Сибирью в предстоящие выходные продолжит удерживать морозную погоду в северных и восточных регионах Казахстана. Температурный фон здесь останется пониженным, существенных осадков не ожидается.
В то же время на западе и юге республики погодные условия будут формироваться под влиянием южного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Синоптики предупреждают о неблагоприятной погоде: прогнозируются осадки, преимущественно в виде снега, низовые метели, усиление ветра до штормовых значений, а также гололёдные явления.
Особенно сложные погодные условия ожидаются 17–18 января. В отдельных районах Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей возможны сильные осадки, что может осложнить дорожную обстановку и работу транспорта.
С началом новой недели погодная ситуация начнёт меняться. На север, северо-запад и в центральные регионы страны сместится очередной северо-западный циклон. Он принесёт снег, метели, а также постепенное повышение температуры воздуха.
По всей территории Казахстана в ближайшие дни ожидаются туманы, в связи с чем водителям и пешеходам рекомендуют соблюдать повышенные меры предосторожности.
Жаңалықтар - 15.01.26
Выпуск ТВ-новостей - 15.01.26
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.