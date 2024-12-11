Обещала дешевые квартиры и оставила костанайцев без жилья и миллионов





В Костанае вынесли приговор Акботе Амировой, признанной виновной в мошенничестве. По материалам дела, на протяжении двух лет женщина убеждала жителей города, что может помочь приобрести квартиры по цене значительно ниже рыночной.

Как установил суд, подсудимая использовала доверительные отношения с потерпевшими и создавала видимость законности своих действий. Для этого у нотариуса оформлялись так называемые договоры намерений, а клиентов она водила в офис строительной компании, где заключались договоры бронирования жилья.

По данным государственного обвинения, эти документы не давали людям права собственности на квартиры и не подтверждали возможность исполнения обязательств со стороны подсудимой.

«На момент получения денег Амирова достоверно знала о невозможности выполнения взятых на себя обязательств. У нее отсутствовали какие-либо механизмы приобретения и оформления квартир по заявленным ценам», — отметила государственный обвинитель Каролина Бычкова.

Следствие установило, что женщина действовала по одной и той же схеме и обманула восемь человек. Каждый из потерпевших передал ей суммы от двух до почти восьми миллионов тенге. Общий ущерб превысил 30 миллионов тенге.

В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала вину и раскаялась. Смягчающими обстоятельствами суд признал наличие у нее троих малолетних детей.

С учетом амнистии, объявленной к 30-летию Конституции Казахстана, суд назначил Акботе Амировой наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы.

При этом исполнение наказания отсрочено на пять лет в связи с наличием малолетних детей. Контроль за поведением осужденной будет осуществлять служба пробации по месту жительства.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании причиненного материального ущерба.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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